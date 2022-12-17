اللجنة الوزارية الرباعية تعقد أول اجتماع لها – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2022 - 18:24

اللجنة الوزارية الرباعية تعقد أول اجتماع لها

منذ 1 ساعة 17 December، 2022
السراي الحكومي
لبنان

عقدت اللجنة الوزراية الرباعية المنبثقة عن الاجتماع التشاوري الوزراي اول اجتماعتها في وزارة التربية

وسط ترحيب بفكرة التشاور لما قد يسهم في تقريب وجهات النظر لمعالجة قضايا الناس المهمة بحسب ما علمت المنار.

وتضم اللجنة الوزراية ، الوزراء القضاة، وزير الثقافة محمد المرتضى، وزير الداخلية بسام المولوي، وزير العدل هنري خوري ووزير التربية عباس الحلبي، ومهمتها الغوص في البحث عن ألية لعقد جلسات وزارية، لمواضيع طارئة، واتخاذ قرارات وإصدار مراسيم دستورية، والوصول إلى صيغة لتحديد حساسية الملفات وما اذا كانت طارئة وملحة لوضعها على .جدول أعمال مجلس الوزراء.

المصدر: قناة المنار

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