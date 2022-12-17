اللجنة الوزارية الرباعية تعقد أول اجتماع لها

عقدت اللجنة الوزراية الرباعية المنبثقة عن الاجتماع التشاوري الوزراي اول اجتماعتها في وزارة التربية

وسط ترحيب بفكرة التشاور لما قد يسهم في تقريب وجهات النظر لمعالجة قضايا الناس المهمة بحسب ما علمت المنار.

وتضم اللجنة الوزراية ، الوزراء القضاة، وزير الثقافة محمد المرتضى، وزير الداخلية بسام المولوي، وزير العدل هنري خوري ووزير التربية عباس الحلبي، ومهمتها الغوص في البحث عن ألية لعقد جلسات وزارية، لمواضيع طارئة، واتخاذ قرارات وإصدار مراسيم دستورية، والوصول إلى صيغة لتحديد حساسية الملفات وما اذا كانت طارئة وملحة لوضعها على .جدول أعمال مجلس الوزراء.

المصدر: قناة المنار