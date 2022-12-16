ميقاتي عقد لقاء تشاوريا مع الوزراء في حكومة تصريف الاعمال – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2022 - 18:10

ميقاتي عقد لقاء تشاوريا مع الوزراء في حكومة تصريف الاعمال

منذ 1 ساعة 16 December، 2022
ميقاتي
لبنان

عقد رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان نجيب ميقاتي الجمعة في السرايا الحكومية، لقاء تشاوريا مع الوزراء في حكومة تصريف الاعمال.

وحضر اللقاء الوزراء: الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، التربية والتعليم العالي عباس حلبي، الاعلام زياد المكاري، العدل هنري خوري، الاتصالات جوني قرم، الطاقة والمياه وليد فياض، الشباب والرياضة جورج كلاس، الدفاع موريس سليم، المهجرين عصام شرف الدين، الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار، الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الثقافة محمد وسام المرتضى، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الاشغال العامة والنقل علي حمية والاقتصاد والتجارة أمين سلام، بالاضافة الى المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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