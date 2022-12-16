بو حبيب تلقى اتصالا من نظيره الايرلندي: تحقيق دقيق بدأته السلطات اللبنانية بمشاركة اليونيفيل لكشف ملابسات حادثة العاقبية

تلقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب إتصالا” هاتفيا” من وزير الخارجية والدفاع الايرلندي سيمون كوفني. أعرب خلاله الوزير بوحبيب عن” إدانته الشديدة للحادث المؤلم الذي وقع اليوم في منطقة العاقبية جنوب لبنان وأودى بحياة جنديين وسقوط عدد من الجرحى من الكتيبة الايرلندية العاملة ضمن قوات اليونيفيل”.

كما قدم الوزير بوحبيب” تعازيه الحارة لحكومة وشعب إيرلندا وعائلة الجنديين”، وأبدى أسفه” لهذا الحادث الأليم وثقته بأن تحقيقا” دقيقا” قد بدأته السلطات اللبنانية بمشاركة قوات اليونيفيل لكشف كل ملابسات الحادثة وصولا” لمحاسبة المسؤولين عنها”.

من جهته، أبلغ الوزير الايرلندي نظيره اللبناني بإمكان ارسال لجنة إيرلندية لمتابعة التحقيقات، وبأنه سيقوم ببحث الموضوع مع الامين العام للأمم المتحدة خلال إجتماعهما المزمع عقده على هامش وجوده حاليا” في نيويورك.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام