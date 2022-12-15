ميقاتي: ملزمون بالمضي في عملنا لإدارة شؤون الدولة ومعالجة الملفات الملحة

قال رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان نجيب ميقاتي “إننا في الحكومة ملزمون دستوريا ووطنيا وأخلاقيا في المضي في عملنا لادارة شؤون الدولة ومعالجة الملفات الملحة والبت بها”، وتابع “هذه المهمة سنقوم بها بقناعة وإقدام وفق ما ينص عليه الدستور والواجب الوطني، وندعو الجميع الى إبعاد هذا الموضوع عن الصراعات السياسية والاعتبارات الطائفية”.

وشدد ميقاتي في حديث له الخميس على أن “ضغط الملفات الاجتماعية يتحمله جميع اللبنانيين وليس فئة منهم، والقلق على الحاضر والمستقبل حالة معممة في كل المناطق ، ونزيف الهجرة وجع يصيب كل بيت وليس طائفة محددة”، واضاف “تعالوا نتلاقى على ما يجمع بين الناس ونعالج الملفات المطروحة بروح المسؤولية بعيدا عن العناد والمكابرة ومحاولة أخذ البلد رهينة الاعتبارات السياسية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام