مصر وقطر توقعان اتفاقية جديدة

وقع كل من رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، ورئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبد الله الغانم، اتفاقية في إطار زيارة رئيس المجلس المصري على رأس وفد إلى دولة قطر.

وفي مستهل اللقاء، وجه رئيس مجلس النواب المصري التهنئة لدولة قطر على النجاح فى تنظيم كأس العالم، وهو الأمر الذي يؤكد على قدرات الدول العربية على تنظيم كبرى المحافل الدولية.

كما أعرب خلال اللقاء عن التطلع لتعزيز وتطوير التعاون الثنائى المصري القطري فى شتى المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني، مؤكدا ضرورة تعزيز أطر التنسيق البرلماني بين المجلسين في كافة المحافل الدولية والإقليمية تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبد الله الغانم عن بالغ اعتزازه وتقديره لتلك الزيارة البرلمانية رفيعة المستوى والتي تصب فى صالح تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين فى كافة المجالات، مُثمنًا حالة الزخم الإيجابي التي تشهدها العلاقات البرلمانية بين مجلس النواب المصري ومجلس الشورى القطري، والتي تنعكس على تعزيز علاقات الإخاء بين الشعبين المصري والقطري الشقيقين.

في نهاية اللقاء، وقعا بروتوكولا للتعاون بين مجلس النواب المصري ومجلس الشورى القطري، والذي يشتمل على أطر وآليات عدة لتعزيز التعاون البرلماني المصري والقطري وتنسيق المواقف البرلمانية المصرية – القطرية فى كافة المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية تجاه القضايا العالمية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.

المصدر: وكالات