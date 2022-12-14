القضاء الكيني يرفع قضية ضد شركة Meta الأمريكية بتهمة التحريض على الكراهية في إفريقيا

رفع القضاء الكيني، دعوى قضائية ضد شركة Meta الأمريكية، بتهمة التحريض على العنف والكراهية في الدول الإفريقية، وطالبها بدفع تعويضات تقدر بـ 2 مليار دولار أمريكي لضحايا خطاب الكراهية.

ووفقا لصحيفة Bloomberg، نقلاً عن وثائق قضائية، تقدم بالدعوى الباحثان الإثيوبيان، أبراهام ميارغ، وفيسيها تيكلي، ومجموعة من ناشطي حقوق الإنسان الإثيوبيين في معهد كتيبا، بدعم من منظمة Foxglove غير الربحية، في ظل مقتل أماري ميارغ عام 2021، نتيجة سلسلة من المنشورات التحريضية التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمهاجمته.

وأوضحت الصحيفة، أن النشطاء يطالبون شركة ميتا (مالكة فيسبوك) أن تركز جهودها على مراقبة المحتوى في مناطق إفريقيا، وأمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط، وتحديداً البلدان التي تعاني من الحروب، والصراعات، والتطهير العرقي، والإبادة الجماعية.

كما يطالبون الشركة بتوفير رواتب أعلى للموظفين المشرفين على مراقبة المحتوى في المناطق المذكورة، لتشجيعهم على العمل بشكل أفضل، وإنشاء صندوق تعويضات بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، لتعويض ضحايا خطاب العنف والكراهية المنتشر عبر Facebook فيها.

وأفادت الصحيفة، أن شركة Meta اتخذت الإجراءات اللازمة لمراقبة المحتوى المخالف لسياساتها في إثيوبيا.

المصدر: روسيا اليوم