تحقيق| شيء أكبر من السياسة هو من اوقف سد بسري – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2022 - 00:10

تحقيق| شيء أكبر من السياسة هو من اوقف سد بسري

منذ 3 ساعة 13 December، 2022
لبنان

في التحقيقِ الثالثِ والاخيرِ في ملفِ سدِّ بسري .. شيءٌ أكبرُ من السياسة هو من اوقفَ المشروع ..

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