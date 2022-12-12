بانوراما اليوم | سد بسري: بين الاستفادة والكلفة… والعرقلة

– أكثر من 1.6 مليون شخص يعيشون في أنحاء بيروت الكبرى وجبل لبنان سيستفيدون من سد بسري

– سيتم بناء سد بسري في أعالي قرية بسري على نهر بسري وسيخزن 125 مليون متر مكعب من المياه

– يؤمّن سد بسري 500 ألف متر مكعب يومياً ضعف كمية توزيع المياه شتاء

– من دون الحاجة إلى الضخ سوف تتدفق المياه إلى منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان عن طريق الجاذبية

– تمر المياه عبر نفق تحت الأرض بطول 26 كيلومترا وتجري معالجتها في محطة التكرير في الوردانية

– البنك الدولي أكد أن الحكومة اللبنانية صممت السد وفقاً لأحدث تقييم وتصميم للمخاطر الزلزالية وأنه آمن

– تبلغ كلفة مشروع سد بسري 617 مليون دولار 160 دُفعت ثمن استملاكات لـ6 مليون متر مربع

– تم التلزيم سنة 2019 مع كبار الشركات التركية “نيرول” و”اوزالتين” لمدة 5 سنوات

– يستغرق بناء سد بسري حوالي خمس سنوات بدءا من توقيع العقد مع البنك الدولي

– مشروع السد جاء ضمن منظومة تزويد بيروت وجبل لبنان بالمياه وهي تشمل مشروعين

– المشروع الأول جرّ مياه نهر الأولي وهو ساري العمل والمشروع الثاني هو سد بسري

– رغم أنه يؤمّن المياه لـ40 % من سكان لبنان إلا أن بعض من صوّت للمشروع يعارضه

– كلما قدّمت الحكومات اللبنانية جواباً على قضية معينة يتم البحث عن عقدة شكلية للعرقلة

– وتبلغ قيمة قرض البنك الدولي المموّلة للمشروع 474 مليون دولار صُرف منها 190 مليون دولار

– وقرض آخر للبنك بقيمة 200 مليون دولار لمشروع الأولي جرى صرف 125 مليون دولار منه

– وتمت الموافقة على قرض من البنك الاسلامي للتنمية لمشاريع مكملة بحدود الـ128 مليون دولار

– فمن يتحمل مسؤولية ضياع هذه الأموال هدرا؟

المصدر: قناة المنار