وزير الدفاع الإيراني: اوكرانيا لم تقدم اي وثيقة على استخدام روسيا للمسيرات الايرانية

تحدث وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايراني “العميد رضا اشتياني”، حول اجتماع فريقي الخبراء الايرانيين والاوكرانيين؛ مبينا ان “الجانب الاوكراني لم يقدم في هذا الاجتماع الفني اي وثيقة تدل على استخدام روسيا لطائرات مسيرة ايرانية الصنع خلال الحرب ف هذا البلد”.

واضاف “العميد اشتياني” في تصريح له اليوم، ان “الفريق الاوكراني ارجأ هذا الامر الى الاجتماعات القادمة؛ رغم انه لا يحظى باهمية ولا حاجة لمتابعته، لان الكثير من هذه التصريحات قائمة على اسس واهية وشائعات لااساس لها”.

واكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة، على ان التعاون العسكري بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا بدا منذ امد بعيد ولا يتعلق باستخدام الطائرات من دون طيار الايرانية في حرب اوكرانيا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في وقت سابق اليوم، فرض عقوبات ضد إيران شملت “4 أفراد و4 كيانات في ضوء تقويض سلامة أوكرانيا وسيادتها ومنحها طائرات مسيرة إلى روسيا”.

وكانت الخارجية الإيرانية، نفت في أكثر من مناسبة، الاتهامات الأوكرانية لطهران بإرسال أسلحة ومعدات عسكرية إلى روسيا في ظل الأزمة الحالية، لافتة إلى استعداد بلادها لحل الأزمة دبلوماسيا ووقف الحرب.

وقد نفت روسيا وإيران، أكثر من مرة، صحة المزاعم الغربية، والتقارير التي نشرتها وسائل إعلام أميركية حول تزويد طهران لموسكو بصواريخ ومسيّرات لاستخدامها في أوكرانيا.

وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا؛ وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.

يُذكر أن روسيا أرسلت، في وقت سابق، مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي “ناتو” بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، فيما أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة أسلحة متوجهة إلى أوكرانيا ستعتبرها موسكو هدفا مشروعا.

المصدر: وكالة ارنا + سبوتنيك