لبنان| القاضي منصور أبطل محاضر التحقيقات الاولية لاستجواب هدى سلوم

أبطل قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور كافة محاضر التحقيقات الاولية التي استجوبت المديرة العامة لهيئة ادارة السير والآليات هدى سلوم بموجبها، معللا الأسباب بأن “التحقيقات جرت بغياب كاتب خلافا لكافة نصوص اصول المحاكمات الجزائية والمدنية بالاضافة الى غياب اي من عناصر الضابطة العدلية عن التحقيقات”.

واعتبر “محاضر التحقيقات الاولية بمثابة محضر معلومات عامة وليس محضر تحقيق رسمي”.

يذكر أن منصور رد الدفوع الشكلية المقدمة من محامي هدى سلوم وأبقى عليها موقوفة بانتظار انقضاء مهلة استئناف قراره لاستكمال الاجراءات الطبيعية بخصوص الملف.