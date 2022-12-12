هيئة إدارة السير: فتح أبواب مصلحة تسجيل السيارات الثلاثاء والأربعاء باستثناء الأوزاعي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2022 - 19:58

هيئة إدارة السير: فتح أبواب مصلحة تسجيل السيارات الثلاثاء والأربعاء باستثناء الأوزاعي

منذ 1 ساعة 12 December، 2022
هيئة ادارة السير
لبنان

اعلنت هيئة إدارة السير والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات والآليات البيان الآتي: “بعد الاجتماع الذي جرى مع معالي وزير الداخلية والبلديات والمدير العام لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات بالتكليف ورئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات بالتكليف، وحرصا على تسهيل أمور المواطنين، تقرر فتح أبواب مصلحة تسجيل السيارات والآليات يومي الثلاثاء والأربعاء 13 و 14 كانون الأول 2022 أمام المواطنين في جميع الفروع باستثناء الأوزاعي ( بسبب معوقات إدارية ولوجستية)، اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا وذلك لإنجاز المعاملات الآتية:

1- معاملات فك حجز (فقط تلك المتعلقة بدفع رسوم السير – الميكانيك).

2- إصدار رخص سوق جديدة فقط للأشخاص الذين نجحوا في الاختبارات ودفعوا الرسوم وبحوزتهم قسائم استلام رخص السوق.

3- تجديد رخص السوق المنتهية الصلاحية وكذلك البدل عن ضائع.

4- إنجاز وتسليم إفادات السوق المطلوبة للدول الأجنبية.

5- إصدار رخص سير المركبات فقط للمواطنين الذين أتموا معاملة تسجيل آلياتهم وسددوا الرسوم وبحوزتهم الإيصال المالي موقعا من الموظف المسؤول.

 

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