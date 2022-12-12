الرئيس الكوبي يلتقي أعضاء الكونغرس الأمريكي في هافانا

أفاد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل أنه التقى في هافانا بوفد من أعضاء الكونغرس من مجلس النواب الأمريكي لبحث مواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وكتب دياز كانيل في حسابه على تويتر: “تم التصديق على الرغبة المشتركة في تحسين العلاقات الثنائية”.

وأكد مسؤولون أن وفدا من ثلاثة مشرعين أمريكيين على الأقل زار هافانا والتقى بالحكومة الكوبية هذا الأسبوع.

وجمع الوفد كلا من النائب جيمس ماكغفرن ديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس، ومارك بوكان ديمقراطي عن ولاية ويسكونسن، وتروي كارتر ديمقراطي عن ولاية لويزيانا، وقادة في الكونغرس الكوبي ووزير خارجية البلاد.

وذكر الرئيس الكوبي: “لقد تناولنا المواضيع ذات الاهتمام المشترك”، مشيرا أيضا إلى أنه أعرب عن أهمية إنهاء الحظر التجاري الذي فرضته الحكومة الأمريكية منذ ستة عقود.

ويأتي الاجتماع بعد عدد من الزيارات في الأشهر الماضية لمسؤولي إدارة بايدن لمناقشة الهجرة وتمثل المحادثات تهدئة تدريجية للتوترات، والتي تم تخفيفها خلال إدارة أوباما وتشديدها في ظل إدارة ترامب.

المصدر: وكالات