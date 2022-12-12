مصادر فلسطينية: مقاومون يطلقون النار بشكل مكثف بإتجاه قوات الاحتلال قرب حاجز الجلمة شمالي جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2022 - 01:24

مصادر فلسطينية: مقاومون يطلقون النار بشكل مكثف بإتجاه قوات الاحتلال قرب حاجز الجلمة شمالي جنين

منذ 2 ساعة 11 December، 2022
أخبار موقع المنار

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