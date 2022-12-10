ميقاتي التقى شي جينبينغ: نتطلع لمزيد من الاستثمارات الصينية في لبنان

التقى رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان نجيب ميقاتي في العاصمة السعودية الرياض الرئيس الصيني شي جينبينغ، خلال القمة العربية – الصينية.

وخلال اللقاء، قال رئيس الصين إن “بلاده تقدر المساهمة الايجابية للبنان في تعزيز التعاون بين الدول العربية والصين”، وأضاف “الصين مهتمة بتطوير التعاون مع لبنان في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وهي مستمرة في دعم لبنان بكل ما يحتاج اليه ولا سيما في هذه الفترة في مجال الطاقة المتجددة”.

بدوره، شكر الرئيس ميقاتي للصين “مساهمتها الفعالة منذ سنوات في حماية الاستقرار في جنوب لبنان عبر مشاركتها الفاعلة في قوات اليونيفيل”، وقال إن “لبنان يتطلع الى المزيد من الاستثمارات الصينية في لبنان، لا سيما في مجال البنى التحتية والتي للصين خبرات واسعة فيها”.

وتمنى ميقاتي “فتح الاسواق الصينية لمنتجات حرفية لبنانية”، وشكر للصين “هبة تمويل بناء الكونسرفاتوار الوطني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام