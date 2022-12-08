طقس لبنان مستقر حتى نهاية الاسبوع

يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط طقس متقلب حتى ظهر اليوم الخميس حيث يستقر تدريجيا ويستمر حتى نهاية الأسبوع.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، تهطل امطار محلية صباحا وتنحسر تدريجيا فيستقر الطقس .

الجمعة: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، يتحول ليلا الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.

السبت: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة على الجبال و في الداخل وانخفاض في نسبة الرطوبة.

الأحد: قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية بخاصة على الساحل.

-الحرارة على الساحل من 16 الى 22 درجة، فوق الجبال من 7 الى 16 درجة، في الداخل من 9 الى 17 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية الى جنوبية شرفية ، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء احيانا على المرتفعات بسب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 % .

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 22 درجة