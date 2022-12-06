قسمان جديدان في مستشفى بعلبك الحكومي

تم افتتاح قسمين جديدين في مستشفى بعلبك الحكومي: قسم العناية بحديثي الولادة ICN وقسم عناية أطفال PCU، وذلك برعاية المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم وحضوره الى جانب وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض وبتمويل من سفارة تشيكيا وحضور سفيرها جيري دوليزيل، كما حضر الحفل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد وعضو كتلة التنمية والتحرير النائب غازي زعيتر وعدد من الشخصيات الاجتماعية والامنية والطبية في المنطقة.

وبالمناسبة، أثنى سفير تشيكيا على “الدور الذي تقوم به ادارة المستشفى لتطوير العمل فيها”، وأمل ان “يكون فرصة لتطوير المستشفى، مؤكدا أنه لن يكون التعاون الأخير”.

بدوره، قال الوزير الأبيض “نشكر جميع من ساعد في تقديم العون في هذا العمل الاستثنائي، مشددا على اهمية احتضان المستشفيات الحكومية، وداعيا الى مزيد من العمل من أجل الارتقاء بالخدمات الصحية في منطقة بعلبك الهرمل”.

من جهته، شكر النائب علي المقداد “الجهود الرامية الى النهوض بالمستشفى بالرغم من محدودية الامكانات” واشار الى أن “الخير لا يزال موجودا بوجود أناس يهتمون بالانسانية ويبلسمون الجراح”.

أما النائب غازي زعيتر، فشدد على “ضرورة الاهتمام بموضوع الادوية السرطانية لاهلنا في بعلبك الهرمل، شاكرا جهود الجميع في هذا المضمار”.

واختتم الحفل بكلمة مدير المستشفى د. عباس شكر الذي تقدم بالشكر من كل فرد عمل بهذا المشروع، مثنيا على جهود السفير التشيكي واصفا اياه بالصديق الوفي، الذي وعد ووفى، وخص بالشكر اللواء ابراهيم لأنه منذ اللحظة الاولى وقف الى جانب المستشفى، وتحدث باختصار عما يتضمن القسم من معدات واعدا باجراء المزيد من التحسينات في المستشفى.

المصدر: بريد الموقع