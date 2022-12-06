نقابة اصحاب المستشفيات شكرت إقرار المراسيم الصحية: لدعم الخطوات الآيلة لتأمين الطبابة للناس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 6 2022 - 15:22

نقابة اصحاب المستشفيات شكرت إقرار المراسيم الصحية: لدعم الخطوات الآيلة لتأمين الطبابة للناس

منذ 45 mins 6 December، 2022
علم لبنان
لبنان

شكرت نقابة اصحاب المستشفيات في لبنان في بيان لها الثلاثاء “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض وجميع الوزراء الذين حضروا جلسة الاثنين الواقع في 5/12/2022 ورئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبدالله على اقرار المرسوم الرامي الى توزيع الاعتمادات المخصصة للمعالجة في المؤسسات العامة والخاصة على نفقة وزارة الصحة العامة وسائر المراسيم المتعلقة بالامور الصحية”.

واكد البيان انه “لولا هذه المراسيم فان عدداً كبيراً من المرضى كانوا مهددين بعدم تلقي العلاجات اللازمة وبالتالي يتعرضون للموت”، وأمل ان “يسير موضوع تسديد مستحقات المستشفيات وفق هذا المرسوم سيره الطبيعي كي تؤمن لها الاموال اللازمة للاستمرار في عملها”، وتمنى ان “تبقى الامور الصحية بمنأى عن السجالات السياسية وان يدعم جميع المسؤولين كل الخطوات الآيلة لتأمين الطبابة للناس كافة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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