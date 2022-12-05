مع الحدث | جهاد ذبيان: رياض سلامة أقوى من القضاء والدولة

قال رئيس تيار صرخة وطن جهاد ذبيان لبرنامج مع الحدث على قناة المنار إن “سبب إفلات حاكم المصرف المركزي رياض سلامة من المحاسبة على السياسات النقدية التي يطبقها، ان الدولة اللبنانية بكل مقوماتها قد تحولت إلى ما يشبه المزرعة وهي لا يمكن أن تحاكم حاكم المصرف المركزي الذي أصبح أقوى من القضاء والدولة”، وسأل “هل يوظف موظفو المصرف المركزي حسب الكفاءة أم حسب علاقة الحاكم بزعماء الطوائف في لبنان؟”.

واضاف ذبيان “لا يريد السياسيون منذ التسعينيات حتى اليوم العودة إلى مركزية الدولة حيث هناك قانون وقضاء ومحاسبة”، وتابع “ينبغي العودة إلى مركزية الدولة ولكن المنظومة الحاكمة لا تريد ذلك لأن هناك ملفات ستفتح وقضاء سيأخذ مجراه”.

وحول موضوع الدولار الجمركي، علق ذبيان على تصريح وزير الصناعة بأن رفع قيمة الدولار الجمركي سوف يساهم في تعزيز الصناعة الوطنية بأن الوزير محق في ذلك، لكنه توجه الى وزير الصناعة بسؤال عن الاحتكارات وما اذا كان ثمة صناعات في لبنام محتكرة من قبل جهات محددة كصناعة الترابة التي تصدر انتاجها الى الخارج مقابل سعر هو اقل من السعر الذي تبيع بضاعتها في السوق المحلي؟”، وتساءل عن “الاسباب التي تجعل المؤسسات العامة في لبنان مؤسسات فاشلة رغم جيش الموظفين فيها علما ان هذا الفشل نجده نجاحا في المؤسسات الخاصة التي يشرف عليها المسؤولون انفسهم القيمون على القطاع العام؟”.

وعن ارتهان بعض الجهات السياسية التي تطالب بنزع سلاح المقاومة قال: حققت معادلة شعب وجيش ومقاومة الاستقرار الأمني للبنان، واتهم السياسيين الذين يدعون إلى سحب سلاح المقاومة بانهم يعملون على ضرب الاستقرار الأمني داعيا هؤلاء إلى عدم الارتهان للخارج لأن ذلك يودي بلبنان إلى مشكلات كبرى.

المصدر: قناة المنار