توضيح من ميقاتي حول اتصاله بالراعي

قال المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان نجيب ميقاتي في بيان له الاحد “إننا ننفي ما يروجه بعض الاعلام العوني عن اتصال جرى بين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ودولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد عظة غبطة البطريرك في قداس الاحد”، وتابع “الصحيح أن “رئيس الحكومة اتصل يوم امس بالبطريرك الماروني للتشاور في الوضع، وشرح له الظروف التي حتمت الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء”.

واضاف البيان ان “رئيس الحكومة في دعوته الى اجتماع الحكومة غدا يأخذ في الاعتبار هواجس البطريرك وموقفه وسيسعى بالتأكيد الى ان تبقى الحكومة بعيدة عن تأثيرات من هنا وهناك لتحافظ على استقلاليتها كسلطة تنفيذية، ولو لتصريف الأعمال، كما دعا البطريرك الراعي، في عظته اليوم، فاقتضى التوضيح”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام