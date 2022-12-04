آية الله الشيخ عيسى قاسم: لا لتدنيس رئيس الكيان الصهيوني لأرض الإيمان والكرامة

أكد آية الله الشيخ عيسى قاسم أنّ “التطبيع خيانة”، رافضًا “تدنيس رئيس الكيان الصهيونيّ أرض البحرين”.

وقال آية الله قاسم إنّ “القول والعمل من شعبنا الأبي: لا لتدنيس رئيس الكيان الصهيوني لأرض الإيمان والكرامة”.

وتتواصل التظاهرات في البحرين رفضًا وتنديدًا بزيارة هرتسوغ، تلبيةً لدعوة تلقّاها من ملك البحرين حمد بن عيسى.

ورفع المتظاهرون الأعلام البحرينية والفلسطينية، وردّدوا شعاراتٍ منددةً بزيارة هرتسوغ وبالتطبيع مع الاحتلال، وسط إجراءات أمنية مشدّدة فرضتها الشرطة وقوات الأمن البحرينية.

ودعت جمعية “الوفاق” البحرينية، في وقت سابق، إلى المشاركة الفعّالة في تظاهرة إلكترونية بالتزامن مع زيارة الرئيس الصهيوني، مؤكدةً أنّ “موقف الشعب البحريني ثابت في مناصرة القضية الفلسطينية”.

ويذكر أنّه في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ذكرت وسائل إعلام العدو أنّ رئيس كيان الاحتلال يعتزم زيارة البحرين والإمارات للمرة الأولى في 4 كانون الأول/ديسمبر.

وأفادت “القناة الـ13” الصهيونية بأنّ هرتسوغ “سيعقد اجتماعات مع الملك البحريني وكبار المسؤولين في المملكة وأعضاء الجالية اليهودية”، في سبيل “تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون”.

وتأتي زيارة هرتسوغ للإمارات والبحرين بعد أكثر من عامين على اتفاقيات تطبيع العلاقات التي جرت برعاية الولايات المتحدة الأميركية.

المصدر: وكالة ارنا