“الدين والقيم الإنسانية العليا”.. عن دار الأمير

أصدرت دار الأمير في بيروت كتاب “الدين والقيم الإنسانية العليا” للأستاذ الدكتور حسن جابر.

يعبّر الكتاب عن مقاربة قرآنية معاصرة لوظيفة الدين على ضوء المقاصد القرآنية، فيقول المؤلف “إنّ الاجتزاء في قراءة النص القرآني محمولًا على أحاديث نبوية ظرفية، قد ولّدا وعيًا موهومًا ترك أثره في سلوك المسلمين إزاء الآخر، وقد تجلّى مؤخرًا في أشكال العنف المُشَرعَن الذي فاق أي تصوّر، والذي ارتدّ سلبًا على الدين نفسه.. فحُمّل تبعات التّسرّع في القراءة والاجتهاد، وهو، في حقيقته، يأبى ذلك. والمؤسف أنّ الاضطراب في فهم مقاصد الخطاب القتالي، والفظاعات التي ارتكبت بغطاء فقهي، لم يثر حميّة المشتغلين في الدّراسات الاسلاميّة المتخصّصة لإجراء مراجعات دقيقة للنّص القرآني، وبالتّالي إعادة النّظر في المقاربات التّاريخيّة المأزومة”.

الكتاب الذي سيوقعه الدكتور جابر ضمن فعاليات معرض بيروت العربي الدولي للكتاب في دورته الـ 64 يقع في 144 صفحة من القطع المتوسط موزّعة على أربعة فصول، هي:

1/ المقاصد القرآنية ومشروع أن يكون الإنسان هو هو.

2/ مقاصد الدعوة النبوية.

3/ خطاب القتال في القرآن.

4/ تحدّي الردّة بين حرية المعتقد وضرورات حماية الجماعة.

المصدر: دار الامير