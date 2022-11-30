الشيخ ياسين: لدعم الأجهزة الأمنية لتقوم بعملها

نبه رئيس “لقاء علماء صور ومنطقتها” الشيخ علي ياسين في بيان له الاربعاء من “المسار الذي تسير فيه الاوضاع من خلل إقتصادي وإجتماعي وأمني”، واعلن ان “الخطوات المالية الجديدة تأتي وسط غياب اي حل نهضوي مما يهدد الوضع الإقتصادي والإجتماعي بمخاطر كبيرة”، مشددا على “ضرورة دعم الأجهزة الأمنية لتقوم بعملها الذي بات كبيرا مع تقاعس القوى السياسية عن الحوار والعمل لإيجاد حلول تنقذ البلاد والعباد”.

وقال الشيخ ياسين إن “عواقب عدم التوافق بين القوى السياسية على النهوض بالبلد والذي في مقدمته إنتخاب رئيس للجمهورية تظهر في الشارع الذي ترتفع فيه الجرائم، وهذا ينذر بانفجار يقضي على مؤسسات الدولة المتبقية”، مشيرا الى ان “معالجة ازمة النازحين السوريين يجب أن تتم لمصلحتهم ومصلحة لبنان، وليس إرضاء لهذه الدولة او ذاك المشروع مؤكدين ضرورة عدم التساهل بأي تفصيل في هذا الموضوع مشددين على اهمية عامل الوقت”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام