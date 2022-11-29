بالفيديو| الوزير حمية يكشف سبب السيول الجارفة في جونية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 29 2022 - 20:24

بالفيديو| الوزير حمية يكشف سبب السيول الجارفة في جونية

منذ 2 ساعة 29 November، 2022
حمية
تقارير مصورة - لبنان

كتب وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”،”فيديو من منطقة ساحل علما – شننعير يُظهر بوضوح مكان تدفّق المياه وخروجها عن مجراها إلى الطرقات في البلدات لتتشكل عبرها سيول، جارفة معها الأتربة إلى الأوتوستراد”.

وأضاف “هذا بسبب التعديات على مجاري المياه الشتوية والعبارات وعدم مراقبتها من قبل الجهات المختصة (بلديات- وزارة الطاقة)”.

ومع هطول الأمطار بشكل غزير في منطقة جونية، لم تتمكن مصارف المياه من استيعاب الكميات الكبيرة من المتساقطات، فتحوّلت الشوارع إلى سيول جارفة أدت إلى تعطيل السير وجرفت في طريقها السيارات.

المصدر: مواقع التواصل

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