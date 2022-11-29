الرئيس بري دعا لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية واستقبل ياسين وحمية

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الثلاثاء الى عقد جلسة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس في الاول من كانون الاول وذلك لانتخاب رئيس الجمهورية.

من جهة ثانية، استقبل الرئيس بري وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين حيث جرى عرض لشؤون بيئية ولواقع إدارة النفايات الصلبة والعمل الذي تقوم به وزارة البيئة للنهوض بهذا القطاع وشؤوناً تشريعية متصلة بالشأن البيئي.

كما استقبل الرئيس بري وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية الذي قال بعد اللقاء “تشرفت بلقاء دولة الرئيس نبيه بري لوضعه في اجواء العمل على مستوى المشاريع التي تقوم بها وزارة الأشغال العامة والنقل”، وتابع “الموضوع الأول الذي تم بحثه تهيئة المرافئ اللبنانية الموجودة لإستقبال جميع الخدمات اللوجستية المرتبطة بالأنشطة البترولية على مستوى البترول والغاز، وكما يعلم الجميع ان الهاجس الاساس هو زيادة إيرادات الدولة وتوفير فرص العمل وتحريك الحركة الاقتصادية”.

واضاف حمية “الأمر الآخر الذي تم بحثه ايضاً موضوع إنشاء مشاريع متخصصة على الساحل اللبناني معنية بالانشطة اللوجستية بالانشطة البترولية لأننا في مرحلة الاستكشاف”، وقال “كما ناقشت مع دولة الرئيس موضوع إعادة إعمار مرفأ بيروت، والذي بطبيعة الحال ومنذ تشكيل الحكومة عملنا على تفعيل العمل في المرفأ قبل إعادة الإعمار لأن تفعيل العمل يرفع من قيمته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام