مشروع ضخم أنقذ مصر من مجاعة حقيقية!

نجحت مصر بداية من 2014 وحتى 2022 في تنفيذ مشروع قومي ضخم أنقذ البلاد من مجاعة حقيقية.

واتخذت مصر خطوات استباقية على مدار السنوات الماضية فى التوسع فى إنشاء الصوامع لزيادة السعة التخزينية للقمح، بعدما كان يتم التخزين في شون ترابية تفسد بسببها المحاصيل بعد جمعها أو استيرادها من الخارج.

وقامت مصر بإنشاء العديد من الصوامع الحديثة ضمن المشروع القومي للصوامع الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما أدى لزيادة السعة التخزينية للقمح من 1.2 مليون طن في عام 2014 إلى 3.4 مليون طن في عام 2021.

ومن المتوقع أيضا زيادة السعة التخزينية في الصوامع هذا العام وقد تصل إلى ما يقرب من 3.6 مليون طن أيضا مع التوسع في إنشاء صوامع جديدة الأمر الذي أدى إلى الحفاظ على القمح الذي كان يهدر بشكل كبير.

يعتبر هذا المشروع من المشروعات القومية التي أولتها الدولة المصرية اهتماما خاصا ورصدت له التمويل الخاص وكل أنواع الدعم لتحديثه وتطويره وإنشاء الصوامع الجديدة، ونظرا لأهمية القمح كسلعة رئيسة غذائية ومحصول إستراتيجي قامت الدولة بإنشاء صوامع حديثة في كل محافظات الجمهورية لتخزين القمح وحفظه على اساس تكنولوجيا التخزين الحديثة وتطبيق النظم الحديثة في إدارتها.

ويعد المشروع القومي للصوامع واحدا من خطط الدولة للحفاظ على الغذاء وتأمين المخزون الاستراتيجي منه، ويتضمن 50 صومعة لتخزين القمح والغلال يتم تنفيذها وإنشاؤها فى 17 محافظة، بطاقة تخزينية تصل إلى 1,5 مليون طن، وهي: برقاش بالجيزة، وميت غمر وشربين بالدقهلية والقنطرة شرق شمال سيناء، وطنطا بالغربية ومنوف بالمنوفية وههيا بالشرقية ودمنهور بالبحيرة والصباحية بالإسكندرية وقنا وشرق العوينات الوادى الجديد وبنها بالقليوبية وبنى سويف والفيوم وبهنسه والشيخ فضل.

تضم مصر الآن 70 صومعة على مستوى محافظات الجمهورية، وهى مصممة بأحدث أسلوب وتكنولوجيا التقنيات الموجودة في العالم.

كان عدد الصوامع في مصر قليلًا، ولا يكفي للتخزين، وكان يُخزن في شون غير مؤمنة، وكانت نسبة الهدر تصل إلى 15%، بمعنى أنه لو كانت الدولة تخزن 9 ملايين طن، فإن الهدر يصل إلى مليون طن، وهذا يساوي 4.5 مليار جنيه بالسعر الحالي للقمح.

تم البدء في تنفيذ المشروع عام 2015 على مساحة تقدر بنحو 20 ألف متر للصومعة الواحدة. باستخدام أحد أهم التقنيات، التي تتمثل في وضع ميزان بسكول لوزن أجولة القمح المحملة في السيارات، ويتم تشغيلها من خلال غرفة التحكم التي تُمكن المنظومة الجديدة من إخراج الكميات المطلوبة من الأقماح دون هدر.

مدة تخزين القمح في الصوامع تصل إلى سنة، أو سنة ونصف وتكون مخزن بجودة عالية مع الحفاظ على درجة الرطوبة ودرجة الحرارة وفقاً للنظم الآلية المتبعة داخل الصومعة.

المصدر: روسيا اليوم