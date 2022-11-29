السيد رئيسي يهنئ دولة قطر على التنظيم الجيد للمونديال ويؤكد على تطوير العلاقات الثنائية

هنأ الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي، دولة قطر على نجاحها في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم. وأكد التطوير الشامل للعلاقات بين البلدين، داعيا لمتابعة الاتفاقيات المبرمة حتى الوصول الى النتيجة المتوخاة.

وفي اتصال هاتفي مع أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، اليوم الاثنين، هنأ السيد رئيسي دولة قطر على تنظيم كأس العالم بنجاح، معتبرا مساعي قطر لالتزام القيم الإسلامية بانها تستحق التقدير.

وفي اشارة الى التطور الشامل للعلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين البلدين، دعا الرئيس الايراني الى متابعة الاتفاقات المبرمة حتى الوصول الى النتيجة المرجوة.

من جانبه، وصف الأمير تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، خلال الاتصال الهاتفي، علاقات قطر مع جمهورية إيران الإسلامية بأنها علاقة ودية وأخوية وطويلة الأمد. وأضاف “نحن نتطلع إلى تطوير هذه العلاقات الاستراتيجية “.

كما أكد أمير دولة قطر على تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين بلاده وإيران.

المصدر: وكالة ارنا