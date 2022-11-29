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November 29 2022 - 13:26

بالصور | الجمهور الفلسطيني يساند المنتخب الايراني لمباراته المرتقبة مع المنتخب الأمريكي

منذ 2 ساعة 29 November، 2022
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عربي وإقليمي - قطر

نظم الجمهور الفلسطيني في العاصمة القطرية الدوحة فعالية دعم ومساندة للمنتخب الايراني في مباراته المرتقبة مع المنتخب الاميركي في اطار منافسات بطولة كاس العالم في قطر.

وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من الجمهور الفلسطيني والايراني ورفع اعلام البلدين.

واكدت هيئة شباب القدس ان فعالية دعم المنتخب الايراني تأتي في اطار دعم المنتخبات الاسلامية في البطولة بشكل عام ولخصوصية المباراة بشكل خاص، حيث تمثل مواجهة بين اكبر داعمي فلسطين ايران والداعم الاكبر للاحتلال امريكا.

وحرص المشاركون في الفعالية على كتابة عبارات تؤكد على ان القدس عاصمة فلسطين الابدية كعقيدة ثابتة لدى الشعبين الايراني والفلسطيني.

وأثنت الجماهير الايرانية على وقفة الجمهور الفلسطيني المساند لمنتخب بلادهم. وعبروا عن اعتزازهم بحالة التلاحم بين الشعبين، مؤكدين تمسكهم بالقضية الفلسطينية وسط أمنيات بأن يحقق المنتخب الايراني الفوز في مباراته القادمة.

ويشهد مونديال قطر 2022 تفاعلاً كبيراً بين الجماهير الفلسطينية وجماهير المنتخبات المساندة للقضية الفلسطينية.

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المصدر: وكالة يونيوز

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