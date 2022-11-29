بالفيديو | إصابة خطيرة لمجندة اسرائيلية بعملية دهس قرب رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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November 29 2022 - 13:26

بالفيديو | إصابة خطيرة لمجندة اسرائيلية بعملية دهس قرب رام الله

منذ 2 ساعة 29 November، 2022
صورة للمجندة الإسرائيلية المصابة بجراح خطيرة في عملية الدهس شرق رام الله
صورة للمجندة الإسرائيلية المصابة بجراح خطيرة في عملية الدهس شرق رام الله
عربي وإقليمي - فلسطين

أصيبت مستوطنة صهيونية بجراح خطيرة في عملية دهس نفذها فلسطيني، قرب مدينة رام الله.

وأفاد إعلام العدو أن المصابة في عملية الدهس هي مجندة بجيش الاحتلال، وصفت جراحها بالخطيرة.

 

 

وأطلقت قوات الاحتلال، النار باتجاه منفذ العملية بعد مطاردته.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة ان هيئة الشؤون المدنية أبلغتها بإصابة مواطن بجروح خطيرة، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه، قرب رام الله.

يشار الى ان ثلاثة شهداء ارتقوا صباح اليوم أحدهم خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة، في بلدة بيت أمر شمالي الخليل، في حين استشهد شقيقان صباح اليوم الثلاثاء بعد إصابتهما برصاص الاحتلال في قرية كفر عين برام الله.

المصدر: مواقع المنار

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