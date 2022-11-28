البرازيل تهزم سويسرا 1-0 وتضمن بطاقة التأهل

بات المنتخب البرازيلي ثاني المنتخبات التي تحجز بطاقة العبور الى الدور الثاني من نهائيات كأس العالم قطر 2022، بعد فوزها على سويسرا 1-صفر، مع ختام منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة. وسجل كاسيميرو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس سومير الذي إكتفى بمشاهدة الكرة وهي تهز شباكه. وكان الحكم ألغى هدفا للمنتخب البرازيلي في الدقيقة 64 بداعي التسلل بعد العودة الى تقنية الـ (VAR.) وبهذا الفوز رفع رجال المدرب تيتي رصيدهم الى ست نقاط في صدارة المجموعة مقابل 3 نقاط لسويسرا ونقطة لكل من صربيا والكاميرون.

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