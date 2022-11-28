الشيخ رضا أحمد استقبل جمال سكاف

إستقبل مسؤول قطاع الشمال في حزب الله الشيخ رضا أحمد في مكتب الحزب في الكورة، جمال سكاف أمين سر لجنة أصدقاء الأسير يحيى سكاف.

ورحب الشيخ رضا بسكاف مشيرا اننا “نعتبر عميد الأسرى في السجون الصهيونية المناضل يحيى سكاف قائدا كبيرا من قيادات المقاومة التي أعادت للأمة عزتها، لأنه من أوائل الذين واجهوا الإحتلال وقدموا الإنتصارات لأمتنا بفضل تضحياتهم”.

بدوره، توجه جمال سكاف بإسم عائلة و أصدقاء الأسير ب” الشكر للشيخ رضا على زيارته و تعزيته للعائلة في المنية التي نقلها باسم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله للتعزية بشقيقته”.

وأكد سكاف أن” المقاومة كانت وستبقى خيارنا الوحيد لمواجهة العدو وغطرسته، لأنها الوحيدة القادرة على تحرير الأرض و الأسرى والمقدسات وبفضل قوى المقاومة في فلسطين ولبنان إستطعنا أن نفرض معادلات جديدة في الصراع مع العدو، حيث بات العدو يحسب ألف حساب لأي خطوة تجاه وطننا بعدما انتصرت المقاومة عليه في تحرير الجنوب عام 2000 وانتصار تموز “.