طهران تعلن عن زيارة وشيكة لرئيس الوزراء العراقي

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، بأن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوادني سيزور طهران غدا الثلاثاء، بدعوة رسمية من الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي.

وأوضح كنعاني، أن هذه الزيارة تهدف لمتابعة الحوار الثنائي بين البلدين في المواضيع الاقتصادية، والتجارية، والسياسية، واللجنة المشتركة العليا بين البلدين.

كما سيبحث الطرفان ملفات المياه، والحدود، والقصف الإيراني الذي يستهدف شمال العراق.

وأضاف كنعاني، أن إيران والعراق لديهما الكثير من المواضيع المشتركة، وأمل في أن تسهم هذه الزيارة في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي سياق متصل، التقى السوداني بالسفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق يوم السبت، وناقشا عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، كما أكدا على ضرورة استمرار المشاورات الأمنية، بالشكل الذي يحفظ سيادتهما، ويحقق مصالح الشعبين الصديقين، ويرسّخ أمن المنطقة واستقرارها.

المصدر: وكالات