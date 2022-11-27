رئيس الوزراء العراقي يعلن استرداد نحو 124 مليون دولار سرقت من الأموال الضريبية

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن استرداد 182 مليار دينار (نحو 124 مليون دولار) سرقت من الأموال الضريبية.

وقال السوداني “الجهات المختصة تمكنت من استرداد الوجلة الأولى البالغة أكثر من 182 مليار دينار”. وأضاف “اللجنة التحقيقية أشرت المخالفات والمقصرين بتسهيل الاستيلاء على أموال الأمانات، ولن نستثني أي جهة متورطة بعملية سرقة الأمانات”.

وأردف “اللجان التحقيقية توصلت لنتيجة بصرف 114 صكا للمتهم نور زهير بمبلغ إجمالي أكثر من ترليون دينار”. واستطرد: “المدير المفوض لشركة بادية المسار يدعى عبد المهدي توفيق ومالكها المتهم عبد الرحمن محمد ابراهيم”.

وتابع: “صرف 66 صكا بمبلغ إجمالي 982 مليار دينار لشركة الحوت الأحدب لمديرها المفوض الهارب عبد المهدي توفيق ومالكها المتهم قاسم محمد”.

وأكمل السوداني: “صرف 45 صكا بمبلغ إجمالي 607 مليارات دينار لشركة رياح بغداد لمديرها المفوض عبد المهدي توفيق لمالكها الملقى القبض عليه حسين كاوة”.

وأشار إلى أن “الأموال المصروفة تبلغ ثلاثة ترليونات و754 مليارا و642 مليونا و664 ألف دينار”.

وأوضح أن “القاضي المختص سيصدر أمرا بإطلاق سراح نور زهير بكفالة لتسليم كامل المبلغ خلال أسبوعين”.

وأضاف السوداني: “ندعو المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض إلى تسليم أنفسهم وتسليم المبالغ المسروقة وسنعمل مع القضاء لمساعدتهم وفق القانون..معيار علاقاتنا مع جميع الدول بمدى الاستجابة في استراد أموال الشعب المسروقة”.

المصدر: وكالات