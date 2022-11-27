باريس ترفع أجور المواصلات بنسبة 20 بالمئة لزيادة رواتب موظفي النقل

تترقب العاصمة الفرنسية باريس ارتفاعات جديدة في أسعار تذاكر النقل العام، بنسبة تصل إلى 20 بالمئة، مع توقعات بذهاب هذه الزيادة لصالح زيادة رواتب موظفي هذا القطاع.

وقالت قناة BFM التلفزيونية اليوم الأحد: “من المتوقع رفع سعر تذاكر النقل الفردية والبطاقات الإلكترونية في باريس وضواحيها بنسبة 20 بالمئة مع بداية العام الجديد”.

وفي التفاصيل: “اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير المقبل، قد يرتفع سعر تذكرة الرحلة الواحدة من 1.9 يورو حاليا إلى 2.3 يورو، بالإضافة إلى ذلك، سترتفع أيضا تكلفة بطاقة Navigo الإلكترونية، الصالحة لمدة شهر واحد، إلى 90 يورو بدلا من 75.2 يورو حاليا”.

ومن المتوقع أن تذهب هذه الرسوم الجديدة لصالح صندوق عمال النقل بمبلغ وقدره 440 مليون يورو خلال العام الواحد، وعلى الأغلب لزيادة رواتب الموظفين.

يُشار إلى أن إضرابا واسع النطاق لعمال المكتب المستقل للنقل في باريس جرى في 10 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وأدى إلى شل عمل المترو تقريبا، كما فرض قيودا شديدة على حركة الحافلات والترامواي.

وكان أحد المطالب الرئيسية للمضربين هو زيادة الأجور على خلفية التضخم القوي الذي تشهده البلاد.

المصدر: وكالات