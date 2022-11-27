المفتي قبلان: لن ترضخنا الضغوط بمختلف أدواتها للتسويات المطبوخة بالسم الأممي – موقع قناة المنار – لبنان
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November 27 2022 - 14:08

المفتي قبلان: لن ترضخنا الضغوط بمختلف أدواتها للتسويات المطبوخة بالسم الأممي

منذ 7 mins 27 November، 2022
المفتي احمد قبلان
لبنان

اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، أن “لبنان ليس هدية لأحد، وأن رئاسة الجمهورية ضمانة وطنية عظمى، ومن يمنع التسوية الوطنية لانتخاب رئيس وطني هو نفسه يصر على اللعبة الدولية والواجهات الأممية ، ولن نقبل لبنان إلا بشراكته المسيحية الإسلامية، ولن ترضخنا الضغوط بمختلف أدواتها للتسويات المطبوخة بالسم الأممي”.

وتابع: “لبنان الذي هزم تل أبيب أكبر بلد سيادي بالمنطقة، والثمن السيادي فخر لكل لبنان، والحصار الذي يعتقدونه قوة تدميرية للبنان هو قوة عكسية للبنان والأيام شواهد، والتهويل السياسي والإعلامي قنابل من ورق ومشاريع ارتزاق،  بل من ينادي بالإنقاذ الأممي يشطب سيادة لبنان، وأمس واليوم وغدا لن نرضى عن السيادة الوطنية بديلا، والسيادة الوطنية الإنقاذية والدستورية تمر بصندوق مجلس النواب السيادي، والقوى التي تنتظر سكاكين المطابخ الدولية تغامر بمصالح لبنان العليا، فسيادة لبنان فوق كل اعتبار، ومصالحه الوطنية ليست سلعة للبيع والشراء”.

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