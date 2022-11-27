أمير عبداللهيان: انضمام إيران إلى شنغهاي يجسد عزم البلاد على تطوير التعاون الاقليمي والدولي

اعتبر وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان مصادقة مجلس الشورى الاسلامي على مشروع قانون انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون مؤشرا على عزم ايران الجاد على تطوير التعاون مع اسيا.

وكتب وزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان على حسابه في تويتر اليوم الاحد “التصويت الحاسم لمجلس الشورى الإسلامي على مشروع قانون انضمام الجمهورية الإسلامية الايرانية إلى منظمة شنغهاي للتعاون يرمز الى عزم ايران وجديتها في تطوير التعاون الإقليمي والدولي والاقتصادي وتعزيز نظرتها نحو آسيا”.

وأضاف وزير الخارجية “نهج التعددية هو واقع القرن الحالي”.

وصادق مجلس الشورى الايراني على مشروع قانون انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون.

وفي جلسة مفتوحة لمجلس الشورى الإسلامي عقدت اليوم الأحد، تم وضع مراجعة المادة الواحدة من مشروع قانون انضمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى منظمة شنغهاي للتعاون على جدول الأعمال وتمت المصادقة عليه بمشاركة 205 من النواب الحاضرين في الجلسة.

المصدر: وكالة ارنا