السيد رئيسي يشهد عرض الوحدات البحرية للجيش الايراني

حضر الرئيس الايراني السيد إبراهيم رئيسي عرض الوحدات النموذجية السطحية والغواصة والطائرة التابعة لبحرية الجيش الإيراني في ميناء جاسك جنوب ايران.

وحضر السيد رئيسي اليوم الأحد، عرض الوحدات النموذجية السطحية والغواصة والطائرة التابعة لبحرية الجيش الإيراني في المنطقة البحرية الثانية لمحافظة ميناء جاسك بمناسبة يوم البحرية.

كما تفقد الرئيس الايراني معرض إنجازات القوة البحرية للجيش قبل أن يصعد على متن مدمرة سهند لاستعراض وحدات الجيش.

وكانت مدمرتا سهند والبرز وفرقاطات من طراز فجر وسيريك وسفينة طنب ومركبة إنزال من طراز هرمز وطائرات هليكوبتر وغواصات غدير وفاتح والعموديات من بين الوحدات الموجودة في هذا الاستعراض.

ورافق السيد رئيسي، خلال العرض، القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء سيد عبد الرحيم موسوي ووزير الدفاع العميد محمد رضا أشتياني، وقائد البحرية الأدميرال شهرام إيراني.

المصدر: وكالة ارنا