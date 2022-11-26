لبنان | قاسم هاشم: بدون التوافق لن نختصر أمد الشغور الرئاسي

رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم ان “أجواء الاستحقاق الرئاسي ما زالت في دائرة المراوحة”، وتابع “هذا ما تفرضه موازين القوى في المجلس النيابي”.

وقال هاشم السبت “أثبتت جلسات الانتخاب انه دون الوصول الى توافق بين المكونات لن نختصر امد الشغور الرئاسي”، واضاف “في لحظة سياسية دقيقة وظروف اقتصادية يحتاج فيها وطننا لاستغلال كل دقيقة لإعادة الحياة للمؤسسسات لتأخذ دورها، والبدء بمسار انقاذي اصبح اكثر من ضرورة”.

من جهة ثانية، قال هاشم “إننا نتطلع الى وطن تسود فيه العدالة والانماء المتوازن الذي لم يتحقق”، وأكد “من حق اهلنا في المناطق النائية وخاصة المناطق الحدودية الجنوبية في العرقوب أن يلحظ القانون المنتظر حاجات المنطقة لأنها ما زالت تعاني من الاحتلال وآثاره”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام