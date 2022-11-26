الشيخ عبد الرزاق: حزب الله وجمعية “وتعاونوا” يقومان بواجب إنساني تجاه أهلهم في عكار

أسف رئيس جمعية “الإصلاح والوحدة” الشيخ الدكتور ماهر عبد الرزاق ل”ما طالعتنا به إحدى الجرائد عن أن حزب الله يتسلل الى عكار عن طريق المساعدات الإجتماعية وبإسم جمعية وتعاونوا”، موضحا أن “حزب الله أو جمعية وتعاونوا يقومون بواجب إنساني ووطني وديني تجاه أهلهم في عكار والشمال، في الوقت الذي تخلى الجميع عن أهلنا في عكار بقي حزب الله إلى جانب أهله وإخوانه في الوطنية والإنسانية والدين”.

واعتبر ان “ما كتب في تلك المقالة يشكل إهانة لكل أهالي عكار وهو مرفوض جملة وتفصيلاً، بل هو مؤامرة خبيثة يشتم منها رائحة الفتنة وزرع بزور الإنقسام بين أبناء الوطن الواحد وأهالي عكار يشكرون إخوانهم في حزب الله وجمعية وتعاونوا على وقوفهم إلى جانبهم في أصعب الظروف التي تمر بها عكار والشمال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام