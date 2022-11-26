الضفة الغربية | مقاومون يتصدون لاقتحام قوات الاحتلال شرق نابلس واعتقال شاب بعد محاصرة منزله

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت الشاب مراد كعبي عقب اقتحام منزله في مخيم بلاطة شرق نابلس شمال الضفة المحتلة، واندلاع اشتباكات مسلحة خلال اقتحام المخيم.

وأفادت مصادر محلية في المنطقة، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب الكعبي بعد اقتحام مخيم بلاطة، واقتادته إلى جهة مجهولة. وذكرت المصادر ذاتها، بأن مقاومين أطلقوا النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها المخيم، وهو ما أجبرها على الانسحاب من المنطقة.

الشاب مراد كعبي

وتواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني، من اقتحامات، واعتقالات، وقتل، وتدمير للمنازل، بينما يرد الفلسطينيون بعمليات فدائية دفاعاً عن أرضهم وعرضهم ومقدساتهم.