عناوين واسرار الصحف اللبنانية السبت 26-11-2022

عناوين الصحف:

الأخبار

ـ إشتباك باسيل – فرنجية: سيئة أحدهما فائدة للآخر

ـ التفتيش عن رئيس «هزيمة» بتوصيف توافقي

ـ خطوات إيران تستنفر إسرائيل | كوخافي: بلغْنا نقطة الحسم… فلْنستعدّ!

البناء

ـ نتنياهو يفتح أبواب الدم والتهجير في القدس والضفة والداخل بتسليم الأمن لـ «بن غفير»

ـ تأهب فلسطيني للمواجهات المقبلة… وفصائل المقاومة في غزة: لن نترك الضفة والقدس

الجمهورية

ـ اليوم معركة إنتخاب وغداً معركة نِصاب

ـ اردوغان: لحزام امني جنوبي

اللواء

ـ «ضياع نيابي» يُرجِّح تأجيل الجلسات إلى العام المقبل

ـ مخاوف من «فخ مالي» إذا تعثَّر الدولار الجمركي.. ورابطة الثانوي للتعطيل الثلاثاء والأربعاء

ـ كرامي عاد زعيما ً لا نائباً فحسب وعلى عاتقه تثبيت حال وازنة سياسية ووطنية

الديار

ـ هل قطع باسيل الطريق على فرنجية رئاسياً ما اعطى جوزاف عون الحظ؟

اسرار الصحف

البناء

ـ كواليس

قال مصدر مالي إن قيمة العمولات التي يدفعها مصرف لبنان للشركات التي تسحب فائض الدولارات الناتج عن فائض غير معلن في ميزان المدفوعات وضخ الليرات المطبوعة مكانها تزيد عن مئتي مليون دولار سنوياً يتم إنفاق نصفها على وسائل الإعلام والمحللين الاقتصاديين والترويج لـ «حكمة» الحاكم.

ـ خفايا

توقعت مصادر نيابية أن تشهد جلسات الانتخاب الرئاسية انخفاضاً تدريجياً في عدد الحضور مع تكرار المشهد نفسه كل جلسة، وقالت إن بلوغ مرحلة عدم توافر النصاب في الدورة الأولى للانتخاب لم تعُد بعيدة ما لم تتغيّر قواعد المقاربة لدى القوى الكبرى خارج ثنائية ميشال معوض والورقة البيضاء.

الجمهورية

ـ عمّمت كتلة نيابية بارزة على أعضائها بضرورة تأجيل أي سفرة خارجية في الوقت الراهن، تحسباً لأي طارئ إيجابي مرتبط بالاستحقاق الرئاسي، لأنّ كل صوت له قيمته في أي جلسة قد تُعقد.

ـ أعرب سفير دولة كبرى عن امتعاض شديد من المواقف المشكّكة في إمكان نجاح عقد تفاهمات بين لبنان ومؤسسات مالية دولية.

صحيفة اللواء

ـ همس

يخشى معنيون من لجوء دولة كبرى الى سلاح الضغط المالي والنقدي لفرض مسار رئاسي، لم يحن توقيته بعد..

ـ غمز

تبيَّن ان السبب الفعلي وراء تقديم موعد العمل بالدولار الجمركي على سعر 15 الف ليرة لبنانية، هو نقص في اعتمادات الرواتب والخوف من ازمة معاشات بدءًا من آذار المقبل!

ـ لغز

بات بحكم المؤكد ان لقاء وسطياً، لن يخرج عن مساره التصويتي، ولم تأتِ اشارة مطمئنة، عربياً ومحلياً.

صحيفة النهار

ـ وعود مغشوشة

يكثر مصرف خدماتي من الزيارات والاطلالات المرفقة بالوعود من دون اي ترجمة عملية لها منذ اشهر عدة.

ـ تعجّب من تصريح الحاكمية

تعجب مراقبون من تصريح مصرف لبنان بأن جردة الذهب جاءت مطابقة للارقام المعلنة من الحاكمية من دون تحديد واضح لتلك الارقام.

ـ المونديال أهم من الاستحقاق الرئاسي!

يلاحظ أن “المونديال” خطف وهج الاستحقاق الرئاسي، وأن الغالبية من السياسيين والديبلوماسيين المعتمدين في لبنان يتابعونه بشغف، في ظل مراهنات بين البعض منهم.

ـ برقية لبنانية بارزة

حظيت برقية التهنئة من زعيم مسيحي بفوز المنتخب السعودي على الأرجنتين، باهتمام لافت، ما يؤكد أن علاقته هي الأبرز مع المملكة.