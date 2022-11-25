وزير الاعلام: ملف نقل مونديال 2018 في القضاء ونستغرب عدم استكمال السير به

كشف وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال في لبنان زياد المكاري انه “بعد انطلاق مباريات كأس العالم اتصل بأحد الموظفين الكبار في وزارة المال لايجاد مخرج قانوني للحصول على مبلغ قيمته 5 ملايين دولار لنقل مجريات مونديال 2022 عبر تلفزيون لبنان بعدما كان اتفق في لقاء مع ممثلي شركة bein على عرض بدفع هذا المبلغ للتمكن من البث”، لافتا الى “ان الامر يتطلب عقد جلسة لمجلس الوزراء”.

واوضح المكاري الجمعة ان “وزير الاتصالات جورج قرم ابدى عدم استعداده لدفع المبلغ من الوزارة”، وأعلن انه “كان سأل الرئيس نجيب ميقاتي عن امكان دعوة الحكومة الى الانعقاد لكون الامر حالة طارئة ايجابية، فرفض التسبب بأزمة سياسية كون الوضع في البلد دقيقا، وانا اتفهمه”، محملا “مسؤولية عدم تمكن الشعب اللبناني من مشاهدة المونديال الى من اخروا ومنعوا تشكيل حكومة”.

ورفض المكاري اتهام احد في ما يقال عن “دفع لبنان 10 ملايين دولار لنقل مونديال كأس العالم 2018″، ولفت الى ان “الملف موجود في القضاء”، واستغرب “عدم استكمال السير فيه”، ودعا القضاء الى “التحرك في حال كان يمتلك معطيات عن الملف المذكور”، مشددا على انه يعمل على الا يكون هناك أي خطأ خلال فترة وجوده في وزارة الاعلام، ومؤكدا انه “ضد الفساد وخرق القوانين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام