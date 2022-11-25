الخارجية الأوكرانية: روسيا أطلقت آلاف الصواريخ مما أسفر عن مقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية والبيئة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 25 2022 - 11:42

الخارجية الأوكرانية: روسيا أطلقت آلاف الصواريخ مما أسفر عن مقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية والبيئة

منذ 13 mins 25 November، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة