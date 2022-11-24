بانوراما اليوم | النائب فيصل كرامي: أداء وزارة الداخلية لم يكن على قدر المسؤولية و محاولة إلغاء بيتنا السياسي غير ممكنة

أكد رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي، مساء الخميس، أن”تثبيت نيابته مؤشر على هوية مدينة طرابلس السياسية”، مشدداً على أن”لائحة الإرادة الشعبية هي اللائحة الأولى في مدينة طرابلس وبفارق كبير عن اللوائح الاخرى”.

ما الذي تغير بعد تثبيت نيابة النائب #فيصل_كرامي؟

رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي @faysalkarame#بانوراما_اليوم pic.twitter.com/OR6BoDghSa — Panorama Today (@PanoramaAlyoum) November 24, 2022



وفي مقابلة ضمن برنامج “بانوراما اليوم” على قناة المنار، شكر النائب كرامي كل”الذين راهنوا على الخيار السياسي الذي انتهجه وكل من انتخبه”، ورأى أن”جرأة رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب لا بد من الوقوف عندها”، واعتبر أن”ما جرى من خطأ في احتساب الأصوات أصبح وراءنا، وأمل أن لا يتكرر مثل هذا الخطأ معه أو مع غيره من المرشحين”، ودعا إلى نقاش حول آلية إجراء الانتخابات وأن ينتظم العمل الدستوري في البلد من انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة.

ما جرى خطأ في احتساب الأصوات أصبح وراءنا وآمل أن لا يتكرر مثل هذا الخطأ

رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي @faysalkarame#بانوراما_اليوم pic.twitter.com/Aot7sSqPNL — Panorama Today (@PanoramaAlyoum) November 24, 2022

ورأى النائب كرامي أن”أداء وزارة الداخلية لم يكن على قدر المسؤولية التي كانت الناس تحملها إياها خلال إجراء الانتخابات في طرابلس، متحدثاً عن أن آلية الطعن مرتبطة بقانون الستين بينما الترشح قائم على القانون النسبي، معتبراً أن إرادة الناس في طرابلس جرى اختطافها، وشكر العمل القضائي النزيه الذي أعاد لهذه الإرادة أصواتها”.

أداء وزارة الداخلية لم يكن على قدر المسؤولية

رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي @faysalkarame#بانوراما_اليوم pic.twitter.com/gbfkihyHwR — Panorama Today (@PanoramaAlyoum) November 24, 2022



ولفت النائب كرامي إلى أن”محاولة إلغاء البيت الكرامي السياسي من حسابات طرابلس غير ممكنة، وأن أحداً لا يمكن أن يدخل إلى نسيج المدينة إلا عبر محاولة تهشيم بيت عبد الحميد كرامي، ولكن بإرادة الطيبين صامدون ومستمرون، معيداً التأكيد على أن لا النيابة ولا الوزارة هي ما تزيدنا أو تنقصنا، مؤكداً أن العمل السياسي هو المستمر”.

لا النيابة ولا الوزارة هي ما تزيدنا أو تنقصنا

بيت عبد الحميد كرامي في طرابلس مستمر

رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي @faysalkarame#بانوراما_اليوم pic.twitter.com/IXSKvfjjwG — Panorama Today (@PanoramaAlyoum) November 24, 2022



وأشار إلى”انتخاب الرئاسة لا تشبه غيرها من استحقاق”، معتبراً أن”هناك حاجة لتوافق وتلاقي وهو ما يهم أكثر من عملية الانتخاب بحد ذاتها”، داعياً إلى”تقريب وجهات النظر للخروج من الأزمة”.

المصدر: قناة المنار