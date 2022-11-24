اصابة 5 اشخاص بينهم طفل اثر تعرضهم لعضة كلب شارد في عدشيت

أصيب 5 اشخاص بينهم طفل اثر تعرضهم لعضة كلب شارد هاجمهم مساء اليوم في بلدتهم عدشيت الجنوبية.

وفي التفاصيل ان كلبا شاردا هاجم عددا من المواطنين في احياء الساحة والجبانة وجلالي الشومر في بلدة عدشيت – قضاء النبطية وأصاب 5 مواطنين بينهم الطفل ح. حايك وعمره 8 اشهر ووالدته س. ش. الدين ( 35 عاما) ، اضافة الى المواطنة ل. حايك ( 80 عاما ) ، وح. ياسين ( 23 عاما) ، وس. ياسين ( 38 عاما) ، وقد عملت فرق من جمعية الرسالة للاسعاف الصحي من مركزي عدشيت والقصيبة على نقل الجرحى الى مستشفى رفيق الحريري في بيروت لتلقي اللقاح الخاص لعدم توفره في مستشفيات النبطية ، وتم اعادة اثنين من المصابين بعد اخذ اللقاح الى مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية لاجراء عمليات جراحية لهم من جراء عضة الكلب التي اصابتهما. وقد فر الكلب من دون ان ينال احد منه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام