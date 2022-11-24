الجهاد الإسلامي تنعي شهيدي نابلس حرز الله وأبو كشك

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا اليوم الخميس 24/11/2022، شهيدي نابلس بالضفة المحتلة، البطل: محمد أحمد حرز الله (30 عاماً)، أحد مقاتلي عرين الأسود الذي ارتقى متأثراً بجراحه التي أصيب بها أثناء عملية اغتيال رفيقيه محمد العزيزي وعبود صبح في تموز الماضي، والشهيد: محمد هشام أبو كشك (22 عاماً)، الذي ارتقى متأثراً بإصابته خلال اقتحام نابلس يوم الثلاثاء.

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي، أن دماء الشهداء الطاهرة التي سالت دفاعاً عن أرضنا ومقدساتنا، سوف تكتب نصرا يليق بتضحيات شعبنا وتطلعاته، وتجدد عزيمة المقاومين في استمرار ثورتهم على طريق الحرية.

وشددت، على أن استمرار جرائم العدو واستباحة مدننا لن يسمح باستمراره المقاومون الشجعان الذين يواصلون مسيرة التضحية وضرب العدو وتحطيم منظومته الأمنية، وندعو إلى تعزيز صمود شعبنا واحتضان مقاتليه حتى زوال الاحتلال عن أرضنا.

وتقدمت، بخالص التعزية والمباركة من عوائل الشهداء الكرام، ومن أهلنا في نابلس جبل النار ومن كل الأخوة المقاومين، ونعاهد الشهداء على الوفاء لدمهم حتى زوال الاحتلال، سائلين الله الرحمة للشهداء وأن يثمر دمهم نصرا وذخرا لشعبنا.

المصدر: فلسطين اليوم