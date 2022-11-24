عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الخميس 24-11-2022

أبزر عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح الخميس 24-11-2022.

عناوين الصحف:

الأخبار

-أميركا ترفع الغطاء عن «قسد»: تركيا نحو عملية برية

-كوابيس «أورشليم»

-الكهرباء بيد الحاكم أيضا!

-الدولار الجمركي سيرفع الـTVA… والنتيجة مزيد من الإفقار

البناء

-تركيا تتحدّث عن عملية برية.. وروسيا تنصح بالتريّث.. وانفجارات في القاعدة الأميركية

-عملية القدس تربك حسابات الاحتلال وتفرض إيقاعها على نتنياهو وتشكيل حكومة

-البنك الدولي: الإخفاق الحكومي ناتج عن تحميل الفقراء خسائر تسبّب بها الأغنياء

اللواء

-«جسُّ نبض» رئاسي اليوم قبل عطلة الجلسات ونهاية العام

-بوشكيان لـ«اللواء»: الدولار الجمركي يحمي الصناعة.. وزيادة التغذية بالكهرباء على السكة بعد مناقصات الفيول

الجمهورية

-التسوية الخارجية مرهونة بممهدات داخلية

-القرار السعوديّ مؤجل إلى 2023

-دولار الـ15 ألفا كيف سيمر ومن هم ضحاياه؟

النهار

-شهادة قاتمة ماليا وماكرون “يعيد” في لبنان؟

-تركيا توسع غاراتها في سوريا وتمهد لتوغل بري

أسرار الصحف:

البناء

قال خبير مالي إن تقرير البنك الدولي يكشف سبب المماطلة الحكومية في حسم الخيارات الاقتصادية والمالية التي يفترض أن تتضمنها خطة التعافي وذلك لأن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يدعمان توزيع الخسائر الذي اعتمدته حكومة الرئيس حسان دياب ويرفضه كل من مصرف لبنان والمصارف.

توقعت مصادر دبلوماسية عربية شهوراً ساخنة في المنطقة قبل وصول التفاوض الى تسويات الربيع، وقالت إن التجاذبات ستمتد على أكثر من ساحة لترتيب التوازنات وتحسين أوراق القوة من التحرّك التركي العسكري وأحداث إيران ورفع التخصيب النووي ومأزق الهدنة في اليمن الى الرئاسة اللبنانية

النهار

يلجأ البعض في المناطق الجبلية الى استعمال وسائل بدائية للتدفئة مما يرتب خطورة صحية ومرده توفير مادة المازوت التي لم يتمكن كثيرون من شرائها لارتفاع سعرها غير المسبوق.

الجمهورية

توقّف المراقبون أمام رواية لا تستبعد فتح حوار بين مرجع نيابي ومرجع حزبي.

فشلت وعود كثيرة من مسؤولين قطعت لتأمين الحد الأدنى من الخدمات الحيوية لأكثر من منطقة.

تتكثّف الإتصالات بين مسؤولين حزبيين سابقين في حزب يميني للالتقاء فيما بينهم لمناقشة الأوضاع وتقويمها.

اللواء

نصحت القوى الرسمية والمؤثرة في الوضع الداخلي بالتزام اقصى خيارات الاستقرار بانتظار النصف الثاني من ك2، لمعرفة مسار الاستحقاقات المقبلة في لبنان والمنطقة.

اتخذت اجراءات لمنع اي احتكاك بين النواب اليوم على خلفية مواقف وتصريحات في جلسة الانتخاب اليوم.

لا يترك مرجع كبير مناسبة إلا ويشيد فيها بمسؤول مصرفي، لاعتبارات تتعلق بمسيرة حافلة من التعاون بين الطرفين

المصدر: الصحف اللبنانية