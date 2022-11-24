وزير الزراعة وقع اتفاقية مع “الفاو” بتمويل دانماركي: سنبقى الجهة الأساسية المدافعة عن كل فقير ومستضعف ومحروم

وقع وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن ، اليوم، إتفاقية مع ممثلة منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة في لبنان “الفاو” نورة اورابح حداد، بحضور سفير الدانمارك في لبنان كريستوفر فيفك، وذلك في إطار مشروع “تعزيز سبل العيش الزراعية وفرص العمل من خلال الاستثمار في استصلاح الأراضي وخزانات المياه”، ويستفيد منه حوالي ١٢٠٠ شخص يعملون في القطاع، الذي تنفّذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالتعاون مع وزارة الزراعة وبتمويل من الدانمارك.

وكشف الحاج حسن عن “تأخر توقيع الإتفاقية بين وزارة الزراعة و”الفاو” كمشغل لهذا المشروع و الدانمارك كجهة مانحة ووزارة الزراعة كسلطة صاحبة اختصاص لأسباب عديدة ، يطول شرحها ولكن العبرة في التنفيذ”.

وقال: “نوقّع اليوم على بركة الله و نصب أعيننا هدف واحد ، وهو كيفية التخفيف عن مزارعينا من خلال هذا المشروع ، وبالتالي نحن عازمون في وزارة الزراعة من خلال هذا المشروع الذي يستهدف حوالي ١٢٠٠ مستفيد من تقديمات ضمن آلية عمل محددة ومنطقية من خلال تمويل مشاريع عدة عبر المشروع الأخضر”.

وتوجه وزير الزراعة بالتحية “للجنود المجهولين في هذا المشروع ، الذين شكلوا دوماً واجهة الوزارة للتعاطي مع هذه المشاريع الإنمائية الهامة”. مؤكداً “الإلتزام دوماً بمبدأ نهائية هذا الوطن الذي يحتم علينا أن نبحث بكل أقاصي الدنيا لنأتي بمشاريع ترفع القطاع الزراعي و تقدمه و تطويره” ، وقال: “ملتزمون أيضاً أمام الفقراء في هذا الوطن لأننا الإدارة التي تمثل هذه الشريحة وتعمل من أجلهم وتوصل صوتهم وتطور آدائهم”.

وختم الحاج حسن “سنبقى الجهة الأساسية التي تدافع عن كل فقير و مستضعف و محروم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام