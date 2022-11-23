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November 23 2022 - 21:10

الدولار الجمركي الجديد بداية الشهر المقبل

منذ 28 mins 23 November، 2022
الدولار الجمركي
تقارير مصورة - لبنان

الدولار الجمركي اول الشهر المقبل ، والى اللحظة لا لوائح بالسلع المعفاة.

 

المصدر: قناة المنار

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