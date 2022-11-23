الدولار الجمركي الجديد بداية الشهر المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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November 23 2022 - 21:10
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قناة "كان" العبرية: الحصيلة النهائية لتفجيرات القدس بلغت قتيلا و 47 مصابا بينهم 3 بوضع حرج وخطير
اعلام العدو: العبوتان في تفجيري القدس متشابهتان وقد تم تفعيلهما عن بعد من خلال هاتف محمول
اعلام العدو: عشرات البلاغات من المستوطنين عن أجسام مشبوهة في شوارع القدس
سلطات العدو تعلن أعلى درجات الإستنفار ووزير الحرب بيني غانتس يجري تقييما للأوضاع بمشاركة أجهزته الأمنية
اعلام العدو: رئيس اركان الجيش الاسرائيلي أفيف كوخافي يقطع زيارته للولايات المتحدة الاميركية بسبب التوترات الامنية
السفير الاميركي في القدس المحتلة: مواطنان امريكيان من بين جرحى العملية التي حصلت في القدس
البيت الابيض يندد بالعملية في القدس ويعرض على الكيان الصهيوني كل اشكال المساعدة للتحقيق في الهجوم
حزب الله يشيد بالعمليتين البطوليتين اللتين نفذهما مقاومون فلسطينيون ضد قوات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة القدس
حزب الله يبارك للشعب الفلسطيني تصاعد عمليات المقاومة وتطورها وتنوعها واتخاذها كل الاشكال الممكنة
حزب الله: العمليتان تؤكدان قدرة المقاومة على اختراق اجراءات العدو وتوجيه ضربات مؤلمة له بالمكان والزمان اللذين تختارهما
حزب الله: تسابق الشباب الفلسطيني ليكون في طليعة المجاهدين دليل على وعي الشعب وتصميمه على تحرير ارضه
حزب الله: تسابق شباب فلسطين يبعث برسالة تيئيس للغاصبين الصهاينة بأن لا مكان لكم على تراب فلسطين الطاهر
حركة حماس: العملية البطولية النوعية في القدس المحتلة هي نتاج جرائم الإحتلال بحق الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى
حركة الجهاد الإسلامي: عملية القدس تأتي في سياق الرد الطبيعي على ممارسات الإحتلال الإجرامية بحق شعبنا
حركة فتح الإنتفاضة تبارك عملية القدس النوعية وتؤكد أنها تأتي في سياق مقاومة الإحتلال
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: عملية القدس رسالة واضحة بأن شعبنا لن يسمح باستمرار الإرهاب الصهيوني
بنيامين نتنياهو خلال زيارته المصابين بعملية القدس: اليوم كان يوما صعبا وموجة العمليات الفلسطينية عادت مجددا
الخارجية التركية تدين الهجوم في القدس: نشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد التوتر والخسائر في الارواح في القدس والضفة مؤخرا
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: سيتم اتخاذ الخطوات للقاء الرئيسين المصري والسوري عاجلا او آجلا تبعا للظرف الانسب
وزير الداخلية يكلف محافظ بيروت بمهام مدير عام هيئة ادارة السير والآليات والمركبات تأمينا لاستمرارية سير المرفق العام
الوزير مولوي يكلف العقيد في قوى الامن الداخلي علي طه بمهام رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات
البرلمان الأوروبي يصوت على اعلان روسيا "دولة راعية للارهاب" بأغلبية 494 صوتا
رئيس بيلاروسيا: يجب الاستعداد لمواجهة الحرب المعلوماتية التي يشنها الناتو في اوكرانيا
الدولار الجمركي الجديد بداية الشهر المقبل
منذ 28 mins
23 November، 2022
تقارير مصورة
-
لبنان
الدولار الجمركي اول الشهر المقبل ، والى اللحظة لا لوائح بالسلع المعفاة.
المصدر:
قناة المنار
الدولار الجمركي
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