حزب الله يشيد بالعمليتين البطوليتين اللتين نفذهما مقاومون فلسطينيون ضد قوات ‏الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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November 23 2022 - 17:06

حزب الله يشيد بالعمليتين البطوليتين اللتين نفذهما مقاومون فلسطينيون ضد قوات ‏الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس

منذ 29 mins 23 November، 2022
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