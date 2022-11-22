“لقاء الاحزاب” هنأ اللبنانيين بعيد الاستقلال: للإسراع بإنتخاب رئيس للجمهورية

هنأ “لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية” الثلاثاء اللبنانيين بعيد الإستقلال، الذي دفع لبنان وشعبه أثماناً غالية لتحقيقه، سواء في زمن الإحتلالين العثماني والفرنسي، أو في زمن الإحتلال الإسرائيلي.

ورأى اللقاء أن “ذكرى الإستقلال تأتي في وقت يشهد فيه البلد فراغاً في موقع رئاسة الجمهورية، مما يؤدي إلى تعطيل المؤسسات، وينعكس سلباً على الوضع الإجتماعي والمعيشي الذي يزداد سوءا في ظل استمرار الحصار الذي تفرضه الإدارة الإميركية على لبنان”، معتبرة ان “الإستقلال يكون برفع الوصاية الأميركية والتهديدات الإسرائيلية عن لبنان”.

وشددت اللقاء على “ضرورة الإسراع في إنتخاب رئيس للجمهورية، وتغليب المصلحة الوطنية على المكاسب الشخصية والفئوية، لان موقع الرئاسة هو الضامن لوحدة لبنان وقوته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام